У многих россиян блюда на новогоднем столе остаются неизменными из года в год. Среди них смело можно выделить оливье. Одному из любимых салатов жителей страны Росстат посвятил ежегодное исследование и создал "индекс оливье". Федеральная служба по особой формуле рассчитывает, сколько будет стоить приготовление тазика салата в новогодние праздники.

Для расчета "индекса оливье" Росстат предложил следующий рецепт:

• консервированные огурцы (500 г)

• горошек (380 г)

• картофель (500 г)

• морковь (200 г)

• куриные яйца (4 шт.)

• вареная колбаса (300 г)

• майонез (200 г)

• репчатый лук (100 г).

По полученным данным, в 2019 году для приготовления тазика оливье россиянам придется потратить 1 тысячу 20 рублей. Четыре порции салата - на среднестатистическую семью - обойдутся в 340 рублей, тогда как в прошлом году их стоимость составляла 325 рублей. Такая разница связана с повышением цен на ингредиенты салата: их стоимость выросла на 4,6%.

Корреспондент ProKazan.ru посетила три продуктовых магазина и выяснила, сколько в них будет стоить самый дорогой и самый дешевый тазики оливье.

Супермаркет домашней еды

Первым магазином, куда мы зашли, стал супермаркет домашней еды. В таких гипермаркетах казанцы могут найти практически все: экзотические фрукты, национальные татарские сладости и даже готовые блюда. Широкий выбор продуктов влечет за собой абсолютно разные цены - одного только зеленого горошка здесь с десяток марок.

Наибольшая разница в цене, как ни странно, была при выборе овощей. Например, цена картофеля может колебаться от 16 до 409 рублей. Самыми дорогими ингредиентами среди остальных оказались вареная колбаса и банка маринованных огурцов, а дешевыми - морковь и лук.

Таким образом, «дорогой» тазик салата из первого магазина обойдется казанцам в 1136 рублей, а «дешевый» - в 279.



Супермаркет «у дома»

Следующим магазином, который мы посетили, стал супермаркет "у дома". Они предназначены для покупок на "скорую руку", а на полках можно найти максимально дешевые товары под собственной маркой.

Самая большая разница в стоимости продуктов - у вареной колбасы, банки маринованных огурцов, майонеза и зеленого горошка. А вот куриные яйца оказались представлены в примерно одинаковой ценовой категории. Между овощами в магазине также практически не пришлось выбирать.

Общая стоимость дорогих ингредиентов для оливье здесь составит 538 рублей, а дешевых – 268 рублей.

Экомаркет

Все больше жителей города увлекаются темой здорового питания, поэтому продукты выбирают особо придирчиво. Мы зашли в магазин, который позиционирует себя как сеть «продуктов для здорового питания». Концепция компании заключается в продаже еды и напитков, которую можно найти только в магазинах сети. Некоторые продукты выпускаются исключительно под собственной маркой.

Многие из ингредиентов "экооливье" были представлены только в одном виде. Поэтому альтернатив оказалось не так много. Самая высокая цена в этом магазине оказалась у вареной колбасы, в то время как овощи стоили дешевле всего.

В итоге, за дорогой «экооливье» казанцам придется заплатить 535 рублей, а за дешевый – 440. Разница, как видно, получилась не такой большой, как в других супермаркетах.

Казанский "индекс оливье" оказался значительно ниже того, который был заявлен Росстатом. Для приготовления тазика любимого салата жителям города будет достаточно 268 рублей, тогда как гурманы могут набрать корзинку с продуктами на 1136 рублей. В любом случае, ни один праздничный стол без оливье не останется.

