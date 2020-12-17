На начало декабря в Казани было зарегистрировано 25,8 тысяч безработных, их количество выросло почти на три тысячи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если вы попали в число безработных или просто хотите разбогатеть, то вот четыре вакансии, за которые готовы платить миллион и больше.

1. HTML-верстальщик / Web-разработчик - до 1 миллиона

Вакансия, разумеется, требует специальных навыков, и без них на такую работу не устроиться. В объявлении указаны целых 13 специфических требований, за все это работодатель обещает проценты от прибыли, безлимитный чай и кофе, гибкий график трудового дня, а также "молодой коллектив, лишенный лишних формальностей". Также в вакансии оговаривается минимальный порог заработной платы - это 80 тысяч. Немного отличается от миллиона, конечно.

2. Разработчик мобильных игр/приложений Android и iOS - до 1 миллиона

Компания - игродел ищет разработчика с опытом работы от 1 года на полный день. Сотруднику придется заниматься разработкой и поддержкой игр на мобильных платформах и взаимодействовать с другим персоналом. В требованиях - знание ряда языков программирования, а также ответственность и аккуратность. В этой вакансии работодатель не обещает уютного офиса и вкусного чая, зато можно работать из дома. Минимальная зарплата на данной позиции также оговаривается - это 100 тысяч рублей.

3. Менеджер по продажам- до 1,5 миллионов

На данную позицию готовы принять людей без опыта работы, а получать здесь, по обещаниям работодателя, можно до 1,5 миллионов. Что нужно продавать, в объявлении не указано, однако судя по аккаунту, компания занимается реализацией архитектурных и инженерных проектов. "Сладкой жизни" в офисе не обещают, из условий - трудоустройство по Трудовому кодексу, связь и рабочие поездки, а в числе требований - соответствие принципам компании и результативность. Здесь, кстати, минимальная зарплата совсем копеечная - 20 тысяч рублей. Зато можно без опыта.

4. Менеджер по коммерческой недвижимости - до 1,5 миллионов

Самая заметная деталь в объявлении - обещание "снять рабочую рутину" с сотрудника. За громким обещанием скрывается помощь в рабочих задачах от копирайтеров, администраторов, юристов и маркетингового отдела компании. Требований нет вообще никаких, на работу примут без опыта, обещают выплачивать 55% от сделок. "Разбег" между минимальной и максимальной зарплатами - от 250 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

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Жители Казани, которые решили незаконно подзаработать и получили таким образом 10 миллионов, отделались "условкой"