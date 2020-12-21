Население Казани уже давно перевалило за 1,2 миллиона человек, но столица Татарстана продолжает притягивать искателей лучшей жизни из разных регионов России и некоторых соседних стран. Всем переезжающим нужно жилье, но цены на него в Казани ощутимо выше, чем, например, в уральской глубинке. Собрали несколько вариантов жилья, которое можно купить в черте города, имея только 1 миллион рублей.

1. Комната в общежитии

Комнаты со статусом квартиры начинаются от 10 "квадратов" по площади и от 550 тысяч - по цене. За полмиллиона с небольшим можно стать обладателем комнатки на улицах Халезова или Солидарности в Советском районе, порядка 600 тысяч обойдется комната в 11 квадратных метров на Дементьева в Авиастроительном, далее цены растут в зависимости от состояния помещения, местоположения и метража комнаты.

Самую большую комнату - в 26 "квадратов" - можно купить за 850 тысяч в Юдино. В половине объявлений обещают оставить необходимую мебель, в части комнат проведена вода, иногда имеется свой санузел. Число соседей, с которыми придется делить удобства, варьируется от пяти до двух семей. В общем, говоря языком риелторов, заезжай и живи, еще и деньги останутся.

2. Однокомнатная квартира

Выбор среди однокомнатных квартир невелик. Условно можно назвать "однушкой" студию - все удобства безраздельно принадлежат хозяину. Например, на Челюскина в соцгороде такую можно купить за 999 тысяч, площадь у нее всего 16,4 "квадрата", зато свое. Аналогичная по цене и метражу квартира продается в селе Высокая Гора - ну, практически Казань же.

Полноценная однушка в 33 квадратных метра с нормальным ремонтом за 888 888 рублей как будто бы продается на Жилплощадке, однако в объявлении указано: обмен муниципальной квартиры на такую же муниципальную, но в Ново-Савиновском районе.

И, наконец, практически таунхаус, только без ремонта, можно купить за 780 тысяч. Однокомнатная часть дома, которую можно сделать двухкомнатной, общей площадью в 47 "квадратов" продается в поселке Чебакса Советского района.

3. Двухкомнатная квартира

Да, есть и такие. Например, 22-метровая "двушка" за миллион ровно, где кухню и санузел придется делить с соседями, она продается в Авиастроительном на улице Беломорская.

Столько же просят за две комнаты в старом, наполовину деревянном, двухэтажном доме в Салмачах. Здесь, правда, есть еще земельный участок и баня.

4. Частный дом

На миллион при желании в Казани можно купить два дома. Разумеется, не коттедж и не в центре, но свой угол. Например, 250 тысяч хотят за 20 квадратных метров жилья, которые снаружи выглядят, как металлический вагончик. Стоит он в жилмассиве Щербаково, внутри есть санузел, пластиковые окна. Чем-то похоже на американские поселки трейлеров.

Полдома примерно в 50 "квадратов" можно купить в поселке Караваево в Авиастроительном районе. За них владельцы хотят ровно миллион, в доме есть благоустройство, он кирпичный, 2009 года постройки, на двух собственников.

800 тысяч просят за дом площадью 50 квадратных метров в поселке Аметьево, есть огород, а также свет, газ и вода в доме.

А если у вас еще нет такой суммы на квартиру, читайте нашу подборку вакансий с зарплатой от миллиона в Казани.