Телеканал "ТНТ" закрывает реалити-шоу "Дом-2": сообщение об этом появилось в инстаграм-аккаунте канала.

"Самое продолжительное реалити-шоу о том, как построить любовь, завершается. Уходит целая эпоха с телевидения", - говорится в сообщении.

Первый выпуск реалити-шоу вышел на экраны страны 11 мая 2004 года. Передача прославилась многочисленными скандалами - так, несколько раз выпуск шоу в дневное время был запрещен. Как сообщается на сайте реалити-шоу, последний выпуск передачи выйдет 30 декабря в 22:00 - он будет двухчасовым.

В разное время на проекте принимали участие и молодые люди из Татарстана. Так, Камила Галеева, хоть и не пробыла на шоу долго, запомнилась зрителям благодаря упертости и попытке завоевать сердце известного участника проекта - Романа Третьякова. Уроженка Казани Екатерина Шерстобитова играла на сцене слона, прежде чем поспать на проект. А челнинка Валерия Хуснутдинова пришла на проект в 18-летнем возрасте и рассказала, что участники шоу зарабатывают в основном рекламой.