В Ассоциации АТП Татарстана не согласны с тем, что Казань является столицей "горящих автобусов". Председатель ассоциации, Сергей Темляков, заявил, что автобусы горят по всей стране, а в столице Татарстана число пожаров на транспорте уступает другим городам. По его словам, в Казани автобусы горели три раза (при этом Темляков не указывает, какой временной период охватывает данная статистика).

"Согласно информации из открытых источников, больше всего пожаров с участием общественного транспорта за два последних года произошло в Москве. Там сгорели 30 автобусов. На второй строчке – Санкт-Петербург, там сгорели 25 автобусов. В Самаре – 5, в Екатеринбурге – 4, в Перми – 4, в Ростове-на-Дону – 4", - приводит Темляков цифры пожаров на транспорте в других городах.

Также транспортник обращает внимание на проблемы с финансированием перевозчиков. Председатель АТП отмечает, что для мотивации сотрудников технической службы, которые занимаются обслуживанием автобусов, им нужно повышать зарплату. Темляков считает, что в республике нужно начать субсидировать пассажирские перевозки по примеру остальных городов России.

Напомним, что последний пожар в казанском автобусе случился сегодня на Мамадышском тракте. Также недавно "краснобус" горел и в центре города.