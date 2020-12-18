18 декабря в Казани на Мамадышском тракте случилось уже привычное для всех горожан происшествие – загорелся краснобус. На место выезжали сотрудники МЧС Татарстана.

«Сообщение о горении поступило в 06:16, горел автобус НЕФАЗ 70 маршрута. Горение удалось ликвидировать в 06:25», - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Также по данным ведомства пострадавших нет.

Напомним, не так давно блогер Илья Варламов назвал настоящим символом Казани горящие трамваи. Кажется, автобусом это не понравилось и они тоже стремятся стать символом столицы Татарстана.