Прокуратура начала проверку после возгорания двух автобусов в Татарстане. Об этом рассказали в пресс - службе надзорного ведомства.

Два пожара произошли практически подряд: 17 декабря на трассе Васильево - Казань вспыхнул ПАЗ, в салоне находилось 12 человек. Они сами вышли из горящего автобуса и на попутном транспорте доехали до места назначения. Еще один инцидент произошел сегодня рано утром. На Мамадышском тракте в Казани загорелся автобус маршрута №70. Внутри в это время был только водитель. В обоих случаях пострадавших нет.

"Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об организации пассажирских перевозок и при наличии оснований примет меры реагирования", - отметили в прокуратуре.

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