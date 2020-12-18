Врачи РКБ Татарстана спасли матери троих детей, умирающей от цирроза печени. 28-летняя женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии - исхудавшая, с жидкостью в животе, кожей жёлтого цвета, с критически низким гемоглобином. В отделении гастроэнтерологии установили, что причиной такого состояния женщины является цирроз неясной этиологии – беспричинное разрушение печени. При этом пациентка не употребляла алкоголь, не болела гепатитами. Причина разрушения печени - сбой организма.

Женщину могла спасти лишь пересадка печени, она ждала поступления донорского орган. Пациентке сделали лапароцентез – откачали 20 литров жидкости из живота. И дальше просто поддерживали состояние до возможной трансплантации. Без операции женщине оставалось жить максимум год.

Но долгожданная трансплантация все же произошла: подходящий по всем параметрам орган нашелся. Женщина расплакалась, когда узнала эту новость, ее сразу госпитализировали в больницу. Операция на следующий день прошла успешно.

«Я и не верила до конца, что доживу до операции. А мне бы хоть деток поднять, большего я и не просила... Но мне подарили вторую жизнь, в 28! Я здесь, с кучей таблеток, но здесь и уже скоро буду со своими детьми», - делится впечатлениями от операции молодая мама в инстаграм-аккаунте РКБ.

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