Духовное управление мусульман Татарстана определило даты религиозных праздников на 2021 год.

Согласно календарю, Ураза-байрам придется в этом году на 13 мая, Курбан-байрам - на 20 июля. Месяц Рамадан начнется 13 апреля, всего в списке представлен 21 религиозный праздник.

Напомним, что в этом году мусульманам пришлось отмечать значимые дни в условиях пандемии коронавируса с соблюдением строгих мер: так, Ураза-байрам прошел дистанционно, для верующих была организована трансляция из Галеевской мечети. На Курбан-байрам посещение мечетей уже было разрешено, однако присутствовать можно было только в масках, перчатках и с собственным ковриком для намаза.

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