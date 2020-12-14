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Новые правила оформления больничного листа вступили в силу

14.12.2020, 14:09 209 0 prokazan.ru

14 декабря в России вступили в силу новые правила оформления больничного листа. Теперь его можно получить в электронном виде наряду с бумажным.

Как пишет РИА Новости, бумажный вариант больница сможет оформить по паспорту, а для электронного нужен будет еще СНИЛС. При этом больничный по уходу за ребенком не будет ограничен по срокам, но оплачиваемый период составит не более 15 дней. При болезни троих детей будет оформлен электронный больничный, если делать бумажный больничный, то на двух детей оформляют один, а на третьего – второй.

Также, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой родитель может взять больничный в случае болезни второго ребенка. Изменения предполагают оформление листков при беременности и родах – если беременность многоплодная и роды на 22-28 неделе, длительность больничного составит 194 дня. Также больничный предусматривается при рождении мертвого ребенка или не прожившего 168 часов.

Новые правила предполагают оформление электронного больничного при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Также выдавать больничные смогут организации с лицензией на медицинскую деятельность, в том числе фельдшеры, если на них возложены функции лечащего врача и зубные врачи. Но врачи скорой помощи выдавать листки нетрудоспособности не могут.

К другим новостям: 

- Свежую статистику по заболевшим коронавирусом опубликовал оперштаб Татарстана.

СМИ Медицина / Минздрав Люди в городе Новости России Общество
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