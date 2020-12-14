На утро 14 декабря в Татарстане выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаба региона. Из них 12 человек отвезли в больницу.

Так, среди заболевших девять человек в возрасте от 18 до 30 лет, 36 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 26 человек от 50 до 60 лет, 14 человек от 60 до 70 лет, восемь человек от 70 до 80 лет, два человека от 80 до 90 лет.

Больше всего заразившихся в Казани – 43 человека и в Набережных Челнах – 16 человек. Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 11 597 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 83 случая.

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