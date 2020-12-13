Сегодня в Казани из горевшей квартиры спасли мужчину. В 13:49 поступило сообщение о пожаре в доме № 43 по улице Химиков, горел балкон на 4-ом этаже. Огнеборцы приехали на место происшествия и эвакуировали хозяина квартиры и соседей. В 14:00 пожар был потушен.

Самостоятельно дом покинули 10 человек, площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет, причина возгорания устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

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