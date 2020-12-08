Двое рабочих пострадали в результате пожара в строящемся доме в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«К месту происшествия были направлены допсилы. В 10:32 открытое горение было ликвидировано, площадь пожара составила 85 квадратных метров, горели блоки кондиционеров и обшивка, в подвале на площади 70 квадратных метров горела ёмкость с дизельным топливом», - говорится в сообщении.

В результате пожара двое рабочих 48 и 49 лет доставлены в 7 городскую больницу Казани с признаками отравления продуктами горения. На данный момент устанавливается причина пожара.