За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: такую статистику приводит оперштаб республики.

Распределение новых случаев по городам и районам:

1. Казань – 48

2. Набережные Челны – 7

3. Азнакаевский – 1

4. Аксубаевский – 1

5. Актанышский – 3

6. Алексеевский – 1

7. Альметьевский – 1

8. Арский – 1

9. Бугульминский – 3

10. Буинский – 2

11. Высокогорский – 2

12. Зеленодольский – 1

13. Кайбицкий – 1

14. Камско-Устьинский – 3

15. Лаишевский – 2

16. Лениногорский – 1

17. Мензелинский – 1

18. Нижнекамский – 4

19. Рыбно-Слободский – 1

20. Сабинский – 2

21. Спасский – 2

22. Тукаевский – 1

23. Черемшанский – 1

Всего за весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 11 502 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 10 076 человек, в том числе 69 за предыдущие сутки.