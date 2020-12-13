За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: такую статистику приводит оперштаб республики.
Распределение новых случаев по городам и районам:
1. Казань – 48
2. Набережные Челны – 7
3. Азнакаевский – 1
4. Аксубаевский – 1
5. Актанышский – 3
6. Алексеевский – 1
7. Альметьевский – 1
8. Арский – 1
9. Бугульминский – 3
10. Буинский – 2
11. Высокогорский – 2
12. Зеленодольский – 1
13. Кайбицкий – 1
14. Камско-Устьинский – 3
15. Лаишевский – 2
16. Лениногорский – 1
17. Мензелинский – 1
18. Нижнекамский – 4
19. Рыбно-Слободский – 1
20. Сабинский – 2
21. Спасский – 2
22. Тукаевский – 1
23. Черемшанский – 1
Всего за весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 11 502 случаев заражения COVID-19. Выздоровело 10 076 человек, в том числе 69 за предыдущие сутки.
Напомним, что по официальной статистике от коронавируса в республике скончались 164 человека, о смерти троих стало известно вчера.
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