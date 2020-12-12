12 декабря в Татарстане зарегистрировано еще три случая смерти пациентов от коронавируса.

По данным оперативного штаба, скончались две женщины - 1938 и 1939 годов рождения, а также мужчина 1948 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего с начала пандемии в РТ зарегистрировано 164 летальных исхода от COVID-19.

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