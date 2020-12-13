Стали известны подробности вчерашнего ДТП под Казанью, в котором погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, авария произошла в 11.30 на 813 км автодороги Москва — Уфа М-7 «Волга». Водитель автомобиля "Даф" с полуприцепом ехал со стороны Москвы в направлении Уфы. Предположительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость и не уступил дорогу переходу, который перебегал проезжую часть справа налево. Водитель "Дафа" сбил мужчину, после чего совершил касательное столкновение с автомобилем "Рено Меган", который ехал в попутном направлении.

Пешеход 1956 года рождения от полученных травм скончался на месте.

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В Казань пьяный автомобилист устроил аварию и скрылся.