Вчера в Алькеевском районе автомобиль сбил насмерть женщину, шедшую на трассе. ДТП произошло на 16-м км дороги Верхнее Алькеево — Верхнее Колчурино. Автомобиль Hyundai ехал со стороны села Чувашское Бурнаево в направлении Колчурино и сбил 64-летнюю женщину. От полученных травм пешеход скончалась на месте. Предположительно, автомобилист при движении превысил допустимую скорость.

Как передает пресс-служба МВД по Татарстану, пешеход шла по середине дороги и не имела при себе предметов со светоотражающими элементами, которые необходимы для передвижения вдоль трассы в темное время суток.

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