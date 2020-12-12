Сегодня днем в ДТП на трассе М-7 погиб пешеход. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

По данным ведомства, авария произошла в 11:40 на 814 километре автодороги М-7. Водитель автомобиля "ДАЗ" ехал со стороны Москвы в направлении Уфы, в это время по пешеходному переходу дорогу пересекал мужчина. Мужчина за рулем грузовика сбил пешехода, он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия уточняются.

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