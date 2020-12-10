У 45,2% жителей Республики Татарстан выявили антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

В исследовании приняли участие 2 947 человек. Для него было отобрано одинаковое количество жителей из всех муниципальных образований республики в разных возрастных группах. В итоге в сентябре было выявлено 45,2 % жителей РТ, у которых есть антитела к COVID-19 против 31,3% в июне, сообщила Патяшина. При этом около 94% татарстанцев перенесли заболевание бессимптомно. Также она отметила, что данную выборку можно применить ко всей республике.

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