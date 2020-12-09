В прямом эфире руководитель управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала, что антитела не отменяют ношение маски и соцдистанцию.

«Антитела – это иммунитет, но это не лишает его обязанности носить маску и соблюдать соцдистанцию. Если люди планируют поездку или участие в каких-либо мероприятиях, то можно сдать анализ на антитела. Всем желающим поставят прививку от коронавируса, вне зависимости есть или нет антитела. Есть категория людей, которые считают, что если у них есть антитела, то они защищены и могут успокоиться, люди ждут антитела как манну небесную», - рассказала Патяшина.

При этом спикер отметила, что нельзя говорить о том, что треть Татарстана переболела коронавирусом. Просто потому что это не так.

«Если у нас будет 70% лиц в республике с антителами, то нам можно сказать, что заболеваемость пойдет на спад. К весне 2021 года мы выдохнем полной грудью», - заключила Марина Патяшина.

Напомним, на утро 9 декабря в Татарстане зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом.