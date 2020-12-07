За ноябрь 2020 года в России сократилась потребительская активность жителей на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают «Известия».

«По результатам исследования проекта Tinkoff CoronaIndex традиционные ноябрьские распродажи не смогли поддержать потребительский спроси: траты сократились на 30% по сравнению с 2019 годом», - пишет издание.

Однако вырос объем онлайн-покупок (14%), лидерами спроса стали спортивные товары, электроника, одежда и турпутевки.

Также сообщается, что лидером роста оказались цветы: россияне потратили на букеты в День матери на 52% больше, чем в 2019 году.