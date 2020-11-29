В Татарстане пьяный мужчина избил женщину деревянной скалкой

42-летний житель Азнакаевского района избил свою знакомую деревянной скалкой. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры РТ.

Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате случившегося в марте 2020-го года конфликта, он сначала несколько раз ударил женщину деревянной скалкой, а затем грозился ее убить.



В суде мужчину признали виновным в совершении преступлений по двум статьям - угроза убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Сам он также раскаялся в содеянном. Мужчина будет отбывать наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Напомним, что ранее 18-летняя девушка из Казани сообщила, что ее изнасиловал коллега на корпоративе.