Сладкие подарки, маски и артисты: на проведение республиканской елки в Казани потратят 36 млн рублей

На сайте госзакупок появилась заявка на проведение республиканской новогодней елки в Казани. Заказчиком выступает Минмолодежи Татарстана. Всего на проведение праздника планируется потратить 36 млн рублей.

Праздник состоится 25 декабря, планируется три елки с 12:00 до 19:30. Гостям раздадут сладкие подарки, маски, а при вдохе в здание руки можно будет обработать антисептиком. Также на праздник пригласят артистов.

«Организация выступления популярной группы российской эстрады, продолжительностью не менее 60 минут с собственной танцподдержкой и музыкальным коллективом, музыкальным оборудованием, включая обеспечение трансфера, охраны, проживания, питания согласно райдера», - говорится в тексте документа.