Штаб Навального в Казани выпустил материал о госзакупках в сфере медицины

Штаб Навального в Казани опубликовал расследование, в котором говорится о якобы незаконных госзакупках в сфере медицины в Татарстане.

Активисты обратили внимание на тендеры "Таттехмедфарма", которые выигрывали несколько компаний, это "Фарм-Френд", "Медстар", "Медбиофарм", "Биомедфарм" и "Фарм-Бэст". Они установили родственные и дружеские связи между руководством госкомпании, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и учредителями и владельцами указанных фирм. При этом, как указано в материале, часть таких фирм после выигранного тендера либо закрывают, либо переписывают на другого человека.

Активисты считают, что стоимость контрактов завышалась, торги можно считать "фейковыми", а УФАС просят обратить внимание на данную ситуацию.

Напомним, в Татарстане гражданам, которые лечатся от коронавируса дома, начали выдавать комплект бесплатных лекарств. Необходимые препараты предоставляет "Таттехмедфарм".