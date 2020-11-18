«Коронавирусные» пациенты в Татарстане получат 12 бесплатных лекарств

Татарстанцы, которые болеют коронавирусом и лечатся дома, получат 12 бесплатных препаратов. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Фарида Яркаева.

«Препараты закуплены на 132 миллиона рублей из 146 млн, которые выделил Минздрав России. Еще поставки двух лекарств (Интерферона и Левофлоксацина) ожидаются в ближайшее время», - отметила спикер.

Также по словам замминистра, врач, который приходит домой к пациенту, заполняет электронный рецепт и данные сразу попадают в «Таттехмедфарм», где собирают комплект нужных препаратов.

«Лекарства пациенты должны получить в течение 24 часов», - заключила спикер.

Волонтеры, которые привезут лекарства, будут фотографировать момент получения препаратов пациентом.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусом.