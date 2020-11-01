Авария с участием пяти автомобилей произошла в Казани

ДТП с пятью машинами произошло в Казани сегодня утром. Видеозапись с места событий опубликована в социальных сетях.

Судя по кадрам, четыре автомобиля были припаркованы около дома, пятый в них въехал, таким образом, все машины получили повреждения разной степени. Одна из пострадавших машин - автомобиль такси.

Кто виноват в аварии, не сообщается, информации о пострадавших также нет. Казанцы в социальных сетях предполагают, что причиной такого ДТП мог стать утренний гололед.

Напомним, что накануне под Казанью произошла серьезная авария: лоб в лоб столкнулись легковушка и фура, погибли два человека.