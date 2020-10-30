В Татарстане увеличилось количество «четких» звонков

Жители Татарстана заговорили в сети LTE . С начала запуска технологии Voice over LTE (голос по LTE) в республике количество вызовов в HD качестве выросло в 2 раза.

Еще летом иконка VoLTE на экранах смартфонов приводила татарстанцев в замешательство, однако спустя несколько месяцев голосовая связь последнего поколения обрела заслуженную популярность.

По данным аналитиков Мегафона, сегодня каждый третий звонок в регионе проходит по сети LTE. Общаться голосом повышенной четкости особенно предпочитают жители и гости Приволжского, а также Советского районов Казани – здесь проговаривают более 9 миллионов минут в месяц, что равно 17 годам беспрерывного общения. От столицы не отстают жители Набережных Челнов и Нурлата, которые тратят на HD разговоры порядка 10 и 7 миллионов минут ежемесячно.

«Новый формат общения довольно быстро оценили в Татарстане. Это неудивительно, технология VoLTE позволяет услышать собеседника так, как будто он находится рядом. Передача более четкого голоса происходит по высокоскоростной сети 4G (LTE), благодаря чему соединение становится практически мгновенным», – добавил директор МегаФона в Татарстане Дмитрий Кузнецов.

Общение в сети четвертого поколения допускает одновременное использование мобильного интернета без потери скорости. Можно не прерываясь при входящем звонке, смотреть видео, проверять почту или играть в онлайн-игры.

Чтобы звонить по VoLTE, требуется устройство и SIM карта, которые поддерживают эту технологию. Большинству смартфонов, выпущенных не ранее 2018 года доступна голосовая связь последнего поколения. Любопытно, но татарстанцы, владельцы смартфонов Samsung и Apple, в 2 раза чаще звонят в сети LTE.

Звонки нового поколения тарифицируются как все голосовые соединения и входят в пакет минут. Как настроить VoLTE на разных моделях смартфонов, можно узнать на сайте МегаФона.