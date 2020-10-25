В РКБ казанские врачи за год провели 39 операций по трансплантации органов

"Только в 2020 году специалистами Республиканской клинической больницы произведено 39 трансплантаций человеческих органов, в том числе 26 пересадок почек и 13 - печени." сообщает пресс-служба РКБ.

По словам замглавврача стационара Марселя Миннуллина, несмотря на большое количество больных COVID, которых требовалась лечить незамедлительно и комплексно, оказание плановой и экстренной медицинской помощи в РКБ не останавливалось. Операции по трансплантации органов продолжали делать и во время пандемии коронавируса, подчеркнул он.

Стоит отметить, что первую пересадку почек в республиканской больнице сделали в 2015 году, печени - в 2018-м.