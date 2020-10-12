Грех жаловаться? Как коронавирус лечат в Татарстане и других регионах России

Ни для кого не секрет, что пандемию коронавируса сложно контролировать в такой большой стране, как Россия. В состав нашего государства входит 85 субъектов, каждый из которых кардинально отличается - от природных условий до уровня жизни. Ввести на всей территории страны единые меры, как это, например, было сделано в небольших государствах вроде Испании или Италии, возможным не представляется. Кроме того, распространение вируса по регионам шло и продолжает идти крайне неравномерно. Именно поэтому еще перед первым карантинным месяцем Президент РФ Владимир Путин возложил ответственность по борьбе с новой инфекцией отдельно на каждую область, республику или край.

"У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения, есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей… В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации по моему Указу будут предоставлены дополнительные полномочия", - заявил он в обращении к гражданам 2-го апреля.

Корреспондент ProKazan.ru решил поговорить с врачами и переболевшими COVID-19 в разных регионах и в разные промежутки времени и узнать, как на фоне других областей с этой задачей справляется Татарстан.

МАРИЙ ЭЛ

Алевтина, 55 лет, Йошкар-ола. Заболела коронавирусом в самом начале пандемии.

"Не на что жаловаться мне. Отношение внимательное. Сразу вызвала скорую, врач приехал, потом еще через день посещал, осматривал, звонили вообще ежедневно. Все в этих костюмах ходили, неудобно им, наверное, ужасно, но уж лучше так. Я болела давно, тогда еще только начиналось все, было просто страшно. Лечили-то меня "Ингавирином" да "Азитромицином"! Это сейчас я читаю - огромный список лекарств, которые хоть как-то помогают, а тогда сами врачи не знали, что и прописать. Возраст еще немолодой, думаю, мало ли что быть может. Хотя в целом симптомов не так уж много было, все как ОРВИ прошло. И ладно! Теперь гриппом болеют вон, а я все", - рассказывает женщина.

Врачи скорой помощи на выезде к ковидному больному Фото m.pg12.ru

Болела она не одна - вместе с родственницей, живущей этажом ниже, а вот муж и сын, по результатам теста, с коронавирусом так и не соприкоснулись. Тогда это Алевтину удивило. Казалось, результаты тестов просто скрывают, но сейчас о таких случаях говорят много и этот факт больше не вызывает сомнения. Как и действия сотрудников. Алевтина говорит, в Марий Эл, несмотря на то, что коронавирус она перенесла в домашних условиях, ей оказали достойную медицинскую помощь.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Надежда, 60 лет. Переболела коронавирусом в конце августа - начале сентября.

"Заразилась вообще от родственников! Они даже не сказали ничего. Как плохо стала себя чувствовать, мысли не возникло, что ковид. Думаю, ну заболела чуток. А потом звоню им как обычно - а они на карантине! Сказала участковому врачу. Она сказала вызывать скорую и ждать мазка. Когда подтвердили, повезли в Киров. Туда всех больных у нас везут, хоть ты в 5-ти часах от города живи. Привезли меня в санаторий. Его там под госпиталь переделали. Там вообще разные были: в одни клали случаи потяжелее, в других - легкие. Я вот в последнем оказалась. Меня забрали, скорее всего, из-за возраста, симптомов-то не много уж было", - вспоминает недавние события жительница Кировской области.

Инфекционная больница Кирова Фото new-variant.ru

О персонале в больнице и проведенном лечении женщина отзывается крайне благосклонно. Говорит, что особенно понравилось питание. Правда, замечает, что сама она живет в деревне и к еде не особо привередлива. Несмотря на это, абсолютно не понимает тех, кто жалуется.

"Мы люди деревенские не привередливые, да и не курорт же, лечение", - заявляет Надежда.

Сергей, 54 года. Переболел коронавирусом в начале сентября.

"Не очень тяжело болели", - коротко говорит о болезни мужчина.

Внимание корреспондента он обращает на иное - на систему маршрутизации больных в области.

"Всех везут в Киров, но это ладно, скорая увозит. А если дома лечить? Сейчас же уже нет такого, что тебя 100% с положительным заберут. Иногда уже лечат дома. А больничный при этом - в центр едь! Вот я в деревне живу. Участковому врачу у нас запретили давать справки по ковиду. Говорят, едь в районный центр. Хорошо, а как я поеду? На автобусе, друзья? У меня машины нет, а справка на работу нужна. Не додумали, ребятки, не додумали! Думают, машины у всех. В области вон сколько сел, сплошь и рядом. А ведь и автобусы не ходят, машины им!" - возмущается Сергей.

Ехать за больничным ему пришлось со знакомыми, которые все-таки согласились помочь, несмотря на риск заразиться.

В Кировской области всех ковидных больных отправляют в областной центр Фото progorod43.ru

Местный врач медпункта, попросивший сохранить его анонимность, рассказал, что в первое время в Киров, действительно, забирали всех, однако чем дальше от начала пандемии, тем больше больных лечится в домашних условиях. Сама она также заметила, что повальная "ссылка" всех зараженных в отдаленные участки привела к тому, что люди просто не сообщают о симптомах. Кроме этого, сами тесты на выявление коронавируса стали назначать не каждому.

"Сейчас тесты затягивают даже если признаки есть", - делится она.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Гузель (имя изменено), 24 года. Болеет коронавирусом в данный момент.

"Я работаю в школе, поэтому когда заразилась - запаниковала. Не знала, это я от детей заразилась или вдруг сама уже успела их заразить. Класс мой сразу перевели на дистанционное. Вообще сначала вызвала скорую. Попросили оставаться дома, сказали, что в течение дня к нам приедут. А уже на следующий день после посещения врача приходят домой в чумных костюмах, - улыбается девушка, недавно впервые увидевшая массивное противоковидное обмундирование. - Я не ходила в больницу, так как все мое лечение проходило на дому. Из квартиры с начала болезни не выходила, а это уже месяц! У меня никак не выходит, что два теста подряд отрицательные были, хотя муж уже полностью выздоровел больше недели назад".

В Ямало-ненецком автономном округе лекарства выдают бесплатно даже при домашнем лечении Фото vesti-yamal.ru

Ямало-ненецкий округ стал единственным из всех опрошенных нами субъектов, где даже болеющим на дому выдают полный бесплатный курс лекарств, назначенных врачом. Сумма такого пакета при этом может достигать почти 5 тысяч рублей.

"Врач приносит лекарства в первый же вызов, даже если у меня просто ОРВИ, лекарства все равно дают. Лечение начинается ещё до того, как установлено, что у меня ковид", - делится девушка впечатлениями от лечения.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Даша (имя изменено), 25 лет. Переболела коронавирусом в конце июля.

Завьяловская ЦРБ в Курганской области

"Завьяловская ЦРБ оказалась очень милой больницей с внимательным персоналом. В первый день так вообще каждые три минуты - капельница. Укол. Надо взять кровь на анализ. Воды вам принести? Плюньте в баночку на анализ. Вам уже дали небулайзер? Одышка есть? Нужно дополнительное одеяло? ЭКГ сейчас сделаем, лежите. Обед в баночках одноразовых. Антибиотик. Гепарин. Меряем давление. Что-то низкое, сейчас санитарка принесёт чай. Сатурация низкая, сможете спилить лак с ногтя? Говорят, он мешает прибору. Ну и так далее, - рассказывает девушка о своем опыте Даша. - При этом мы все лежим в детском инфекционном отделении, переоборудованном под взрослое! В палате, переоборудованной из сестринской комнаты отдыха, потому что все остальные боксы забиты под завязку пожилыми людьми 60+ на кислороде! Официально это даже не ковидное отделение, но все врачи и медсестры упакованы в скафандры.

- Как вы спите, мы ж у вас все сестринские заняли?

- А мы не спим. Разве в этом пакете полиэтиленовом поспишь? В туалет-то нельзя. Вахту 5 часов отработал, вышел из отделения в чистую зону, там можно снять ненадолго, чаю попить.

- А смена сколько?

- 12 часов.

- Устаёте?

- Очень. Очень. Тяжело так работать, больных очень много".

Корреспондент ProKazan.ru поговорил и с некоторыми врачами из разных регионов. Не все из них готовы касаться темы коронавируса и даже те, кто согласился, попросил сохранить анонимность. Кажется, коронавирус имеет дополнительные рычаги давления на подчиненный состав медучреждений.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Елена (имя изменено), 26 лет. Участковая медсестра в педиатрии на момент начала пандемии.

Врачи в ковидных больницах обязаны соблюдать требования к спецодежде, однако ее не хватает Фото Наш город Тюмень

"Пациенты приезжают из отпусков, звонят, мы сиюминутно к ним приезжаем брать анализы. Могут прийти к нам, если заранее не звонили, то есть по городу могут передвигаться совершенно свободно. Мы сами их не забирали и не госпитализировали, просто брали анализы, - рассказывает девушка о своей деятельности в апреле. - Маски закончились ещё в марте, дальше - шейте сами. Поступления масок периодические, весь апрель и почти май их не было вообще. Затем - поступают, но постоянно не хватает. Медсестры и врачи не имели вообще костюмов, только накидки. Это те, которые обычно используются для транспортировки пациента на операцию и с нее. Надевается спереди типа рубашки с рукавами, сзади на двух завязках, тонкая, прозрачная паутинка, одноразовые простыни из этой же ткани. Надевали две рубашки такие. Масок если нет - надеваем сшитые из этой же ткани. Прозрачный козырек поверх. Перчатки на голову, шапочку - я дреды заматывала простынями одноразовыми. Ноги - бахилы желтые, сверху никакой защиты типа брюк нет. Сейчас это все в достаточном количестве, вначале ничего не было. Не хватало ни транспортировочных емкостей, ни самих палочек, которыми берется мазок - брали ватными палочками. Помощи для нас в оснащенности защитой было очень мало. Можно сказать, что часто к больным ковидом мы ездили с оснащением, которое сделали сами, из подручных материалов. Сейчас этим все более спокойно".

Елена также отмечает, что в Тюменской области статистика была приближена к правде.

"Самим медикам давали более точную статистику, но распространять такую информацию, естественно, нельзя", - отзывается она.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ирина (имя изменено), 32 года. Врач ковидного госпиталя.

"Маршрутизация следующая: при легком течении у пациента на дому берется анализ, определяются контактные лица, все изолируются, лечатся на дому. При значительных симптомах берется анализ, пациента везут в ковидный госпиталь на КТ и госпитализируют в инфекционную больницу до результата анализа. Если он положительный, то переводят в инфекционный госпиталь. Там уже назначают лечение в зависимости от тяжести состояния. Легкая степень - противовирусное. Со 2-ой степени в стационаре - два антибиотика, инфузии в/в, противовирусные препараты, антиагреганты. При снижении сатурации до 95% - кислородная поддержка через маску, ниже 90% - неинвазивная кислородная поддержка, при выраженной дыхательной недостаточности - отделение реанимации, ИВЛ", - рассказывает врач о транспортировке больного и его лечении в больнице.

Шумихинская районная больница в Курганской области Фото kurganobl.ru

Ирина отмечает, что сейчас средств защиты и лекарств достаточно.

"Касаемо государства - идет финансовая поддержка. Касаемо руководства региона - глаза закрыты на все, кроме своих нужд. То же самое касается и руководства больницы - пока не вынесли все проблемы в СМИ - никто не чесался. Кроме всего прочего, официально озвучиваемая статистическая информация не соответствует реальности. Это факт!" - высказывается врач.

Ольга (имя изменено), 54 года. Переболела коронавирусом в июле.

"Скорая не поехала (было 4 часа ночи). Предложили пить жаропонижающие, а утром вызывать участкового терапевта, - жалуется одна из переболевших в Курганской области жительниц. - Анализ на ковид взяли только через неделю и делали неделю! Однако лекарства все были бесплатные, да и санитарные меры соблюдались", - рассказывает жительница области.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Чтобы оценить эффективность принятых в Татарстане мер по борьбе с коронавирусом. ProKazan.ru провел опрос среди жителей республики. Оказалось, татарстанцы не оценили проведенных мер. Большая часть из них посчитала, что относительно других регионов лечение в Татарстане осуществляется не самым эффективным образом.

Арслан, 24 года. Переболел коронавирусом в Казани в начале июля.

"Как было у нас. Позвонили в скорую, состояние было среднее. Я так понял, забирают и делают тесты только тогда, когда больной в тяжелом состоянии. Опять-таки - нет четкого плана действия. Или из-за нагрузки так. В общем, пришлось звонить врачу по месту жительства. Он нас и осматривал. Тест тоже непонятно как делается. Нет определенной нормы, как правило, 1-4 дня. КТ более эффективный метод выявления. Но я так понял, самого оборудования мало в городе, из-за этого приходится ждать очереди, что очень непросто при плохом самочувствии. В итоге меня положили в больницу, так как была сильная одышка, кислородная маска помогала. Как мне сказали, три очага поражения лёгких. Делали уколы, капельницы, сильные антибиотики. Есть стандартный вариант лечения, но если не помогало, то подбирали индивидуально препараты. Советовали делать дыхательные упражнения", - рассказывает Илья.

Несмотря на все "проволочки" на начальном этапе, он поясняет, что врачи всегда были внимательны, соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы, лекарства ему приносили своевременно. Единственное, что в чем он, как и герои выше, уверен: официальная статистика искажена, однако это не повод обвинять власти республики. Они предприняли немало мер, чтобы справиться с пандемией.

"Оказывалась финансовая поддержка: она заключалась в своевременной поставке медикаментов, также внеплановое строительство медучреждений спасли множество жизней. Врачам создавали условия для работы с пациентами, но, как мне известно, все-таки вирус поражал и их самих, к сожалению", - говорит герой.

Казанская больница РКБ принимала больных с коронавирусом

Напомним, что недавно мы писали материал о сотруднице Станции скорой медицинской помощи города Казани Татьяне. Как и ее 58 коллег, Татьяна переболела коронавирусом из-за несоблюдения больницей предписанных санитарно-эпидемиологических норм, однако в Министерстве здравоохранения Татарстана отказываются признавать эти случаи попадающими под выплаты.

Однако, несмотря на разницу среди регионов в борьбе с коронавирусом, сказать, что какие-то субъекты абсолютно не заботятся о жителях нельзя. Нашлись "общие" места - дорогостоящее лечение и нехватка оборудования и средств защиты. То же самое касается и скрываемой статистики. Так, недавно об этом заявил заслуженный врач России, завкафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА Равиль Валиев.

"Мы же понимаем, что здесь очень много политики. У нас, в семье, пять человек перенесли коронавирус. Все переболели, это подтверждено обнаружением антител к COVID-19, а официально никому из нас такой диагноз не был поставлен, - рассказал он. - Роспотребнадзор, к сожалению, из политических соображений вынужден отрицать очевидные факты".

Несмотря на это, борьба с коронавирусом должна вестись не только руководящими структурами, но и поддерживаться среди жителей. Как сказал один из заболевших, "государство действовало так, как могло, но в силу неожиданности, были и простительные ошибки".