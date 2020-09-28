Врач из Казани заявил о занижении статистики по коронавирусу: «Роспотребнадзор отрицает очевидное»

Заслуженный врач России, завкафедрой фтизиатрии и пульмонологии КГМА Равиль Валиев поделился мыслями о занижении данных о коронавирусе в Татарстане. Об этом он рассказал изданию «БИЗНЕС Online».

«Мы же понимаем, что здесь очень много политики. У нас, в семье, пять человек перенесли коронавирус. Все переболели, это подтверждено обнаружением антител к COVID-19, а официально никому из нас такой диагноз не был поставлен», - заявил Равиль Валиев.

«Роспотребнадзор, к сожалению, из политических соображений вынужден отрицать очевидные факты. Сначала было 1 июля — голосование по поправкам к Конституции, потом — единый день голосования 13 сентября. Все здравомыслящие медработники прекрасно понимают, что это искусственно созданная ситуация».

По словам врача, у него брали анализы на коронавирус, но инфекции не обнаружили. При этом он вел прием пациентов, у которых официально не был подтвержден вирус, но по снимкам томограммы были изменения типичные для пневмонии, вызванной COVID-19.

Также Равиль Валиев не получил положенных выплат, которые полагаются зараженным врачам.

«У меня официально коронавируса не было. Выплачивают тем, кто работает в ковидных госпиталях, в том случае, если у них будет выявлено заболевание и они смогут доказать (а это очень трудно), что заразились не дома и не на улице. А больше никому — страна у нас такая», - заключил врач.