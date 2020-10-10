Рустам Минниханов поздравил соцсеть «ВКонтакте» с днем рождения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил социальную сеть "ВКонтакте" с днем рождения. Пост он, разумеется, опубликовал в своем аккаунте в данной соцсети.

"Сегодня у моего большого друга, с которым дружим уже более 5 лет, день рождения. Поздравляю с 14-летием, ВКонтакте!", - написал глава республики.

Напомним, ранее Минниханов записал видеообращение, в котором поздравил с днем рождения главу Чечни Рамзана Кадырова, а позже в аккаунте главы РТ в "Инстаграм" появилось видео в честь дня рождения Владимира Путина.