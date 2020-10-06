В Ростехнадзоре установили причины взрыва на Газонаполнительной станции в Казани

В Ростехнадзоре завершили расследование аварии на Газонаполнительной станции в Казани. Было возбуждено уголовное дело.

Специалисты обследовали места происшествия, опросили свидетелей и должностных лиц, изучили документацию. Всего было выявлено 19 причин случившегося.

«Так, неправильные действия персонала при проведении газоопасных работ повлекли утечку, в результате чего произошел взрыв и возгорание. Перед началом работ не были проведены мероприятия для безопасной работы. Также работы проводились в выходной в темное время суток. Люди не были во время оповещены об аварии», - говорится в сообщении.

Также во время проверки на внеочередную аттестацию в области охраны труда направлены семь человек.

В ходе внеплановой проверки юрлицо ООО «Газпром сжиженный газ» было привлечено к административной ответственности, ему назначили штраф в размере 1 млн рублей. 17 сентября 2020 года управление Ростехнадзора продлило приостановку деятельности производства на 90 суток. Эксплуатация возможна при условии устранения нарушений и ликвидации последствий аварии.

Напомним, авария произошло вечером 12 июня 2020 года, тогда два человека пострадали, один погиб.