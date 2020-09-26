Синоптики предупреждают о заморозках в Татарстане уже на этой неделе

Гидрометцентр Республики Татарстан предупреждает об изменении погоды.

"Ночью и утром 27 сентября 2020 года местами на территории Республики Татарстан ожидаются заморозки до -2˚", - передают в пресс-службе ведомства.

Помимо похолодания, завтра ожидается переменная облачность, однако без осадков и сильного ветра. Минимальная температура воздуха ночью +2..+7˚, местами заморозки до -2˚, днем +16..+21˚.

В начале следующей недели ожидается похожая ситуация. В понедельник и вторник минимальная температура воздуха ночью +3..+8˚, днем довольно тепло: температура будет подниматься до +17..+22˚. Осадков не прогнозируется ни в один из ближайших трех дней.