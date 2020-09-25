«Между семью островами»: казанцы готовят фильм о последнем жителе несуществующей деревни

Казанцы готовят к выходу документальный фильм «Между семью островами», в котором рассказывается о старике Габдулле, последнем жителе ныне несуществующей деревни Семиострово Актанышского района. Как рассказали порталу ProKazan.ru режиссер Алмаз Нургалиев и оператор-постановщик Динар Ахметзянов, пенсионер живет один с 1976 года – именно тогда все население деревни, кроме него, покинуло эту территорию из-за угрозы затопления.

«В 60-е годы XX века началось строительство Нижнекамской гидроэлектростанции. По плану 173 000 га земель республик Татарстана, Башкортостана и Пермской области, должны были остаться под водой. 700 тысяч человек были вынуждены переселиться в близлежащие районы. Деревня Семиострово, о которой идет речь в фильме, также оказалась в зоне затопления – в 76 году население покинуло эти земли, но один человек, герой нашей картины, остался. По итогу, несмотря на предостережения правительства, деревню не затопило».

Авторы картины снимали фильм на протяжение года – три раза приезжали в деревню и жили у своего героя по несколько дней, снимая его обычные будни.

«Мы откладывали съемки этого фильма с 2012-ого года, - рассказал Динар Ахметзхянов. – Очень пожалели, что не приезжали раньше. Габудулла оказался очень улыбчивым и дружелюбным. Если бы опоздали, фильм остался бы без героя».

Наша редакция проверила – деревни Семиострово, действительно, нет на картах – ее невозможно найти, не зная точных координат. От ближайшего населенного пункта до места жительства героя тянется 7 километров непроходимой дороги. Чтобы добраться до места в первый раз, режиссер и оператор фильма арендовали в соседней деревне трактор.

На сегодняшний день на руках у Алмаза и Динара более 100 часов отснятого материала, все было снято исключительно на средства команды. Авторам картины осталось смонтировать фильм, поработать с цветом, звуком и написать музыку.

Авторы фильма создали страницу проекта на краудфандинговой платформе, где просят поддержать их - всего ребятам нужно собрать 248 тысяч рублей. На момент 10 сентября их поддержали 25 человек.

Кстати, после публикации на краудфандинговой платформе в Набережных Челнах нашелся благотворитель, который передал Габдулле бензиновый генератор с 20 литрами бензина. Подарок привезли герою фильма в минувшие выходные.