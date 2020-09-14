В Татарстане уволили сотрудника МВД, который оскорблял и давил на потерпевших

В Татарстане уволили сотрудника МВД, который оказывал психологическое давление на подозреваемого. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Этот факт установили еще весной. Сотрудник полиции совершил проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а именно: оскорблял и давил при даче показаний на подозреваемого в мошенничестве. В апреле полицейского уволили, а материалы служебной проверки, которую провела собственная служба безопасности, были переданы в Следственный комитет по РТ для принятия окончательного решения.

Также известно, что уволенный являлся руководителем одного из отделов полиции УМВД России по Казани.

Напомним, что ранее был уволен преподаватель физкультуры в КФУ. Он обвиняется в коррупции за взятку в 26 тысяч рублей.