Россиянам пообещали суровую зиму

Зима в этом году может стать морозной из-за жаркого лета, вероятность прогноза - практически 90%.

Морозы будут серьезные, но не продлятся всю зиму, считает климатолог Екатерина Пестрякова. Судя по долгим дождям, зимой будут и оттепели, заявила она в разговоре с ura.ru.

"Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется", - пояснила Пестрякова.

Осень также будет прохладной, отметила климатолог. При этом она подчеркнула, что более точный прогноз Гидрометцентра будет опубликован в сентябре.