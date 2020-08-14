Ученые предложили лечить коронавирус радиацией

Сразу несколько групп ученых из разных стран предложили лечить коронавирусную пневмонию радиацией. Об этом пишут "Известия".

В частности, ученые из Канады, проанализировав научную литературу, сообщили о способности низких доз рентгеновских лучей снижать смертность от пневмонии в среднем примерно на 20%. А проводимые ранее испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена вдвое.

В США методику испытали на десяти пациентах - они выздоравливали за три дня против обычных 12.

При этом американские ученые указали на опасные побочные эффекты такого способа. По их мнению, лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией. Российские специалисты также считают, что проводить подобные процедуры можно только после длительных испытаний на животных.

"При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится", - сказала изданию профессор Дальневосточного федерального университета Галина Рева.

Она также отметила, что на сегодняшний день нет данных об отдаленных последствиях коронавируса, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем.

