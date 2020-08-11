В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19, пятеро человек госпитализированы

В Татарстане за сутки зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, сообщают в оперштабе РТ.Пятеро пациентов госпитализированы, 23 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой инфекции.

По возрастным группам:

До 18 лет – 1

От 18 до 30 – 2

От 30 до 50 – 11

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 1

Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

Казань – 17

Набережные Челны – 1

Альметьевский – 4

Бавлинский – 1

Балтасинский – 1

Верхнеуслонский – 1

Елабужский – 1

Заинский – 1

Лаишевский – 1

Всего на сегодняшний день в республике подтверждено 5930 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4774 человека, в том числе 24 за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 47 жителей региона.

Напомним, сегодня Владимир Путин объявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции.