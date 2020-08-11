В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19, пятеро человек госпитализированы

В Татарстане за сутки зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом, сообщают в оперштабе РТ.Пятеро пациентов госпитализированы, 23 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой инфекции.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 1
- От 18 до 30 – 2
- От 30 до 50 – 11
- От 50 до 60 – 5
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 2
- От 80 до 90 – 1
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- Казань – 17
- Набережные Челны – 1
- Альметьевский – 4
- Бавлинский – 1
- Балтасинский – 1
- Верхнеуслонский – 1
- Елабужский – 1
- Заинский – 1
- Лаишевский – 1
Всего на сегодняшний день в республике подтверждено 5930 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 4774 человека, в том числе 24 за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 47 жителей региона.
Напомним, сегодня Владимир Путин объявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции.
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