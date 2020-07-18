Жители Татарстана смогут отправлять показания счетчика через Telegram

Министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Айрат Хайруллин сегодня в интервью с корреспондентом "Татар-информ" сообщил, что Татарстан находится на том периоде, когда всем ведомствами и министерствам республики требуется создать единую информационную систему.

"Пятнадцать лет назад не было Facebook, Instagram, ВКонтакте, Telegram, и каждое министерство и ведомство концентрировалось на внутренней автоматизации. Министерство образования делало свой продукт, Минздрав — свой. Это не плохо, во многих субъектах этого нет. Но мы подошли к периоду, когда информационные системы могут быть объединены", - объяснил министр.

Он также сообщил, что через несколько месяцев в области ЖКХ появится новая система.

"Сейчас мы делаем систему, когда ты сам подаешь показания через Telegram-канал, не заходя ни в какие системы, даже на портал госуслуг. Дальше будет возможно сделать это ВКонтакте, потому что там находится большое количество молодежи".

Добавим, что Татарстан стремится внедрять цифровые технологии на территории Татарстана в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере . Так, в прошлом месяце Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал договор о сотрудничестве со Сбербанком. Цель контракта - внедрение цифровых технологий.