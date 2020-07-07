Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в случае нового подъема заболеваемости коронавирусом, власти не должны снова вводить жесткие ограничения для населения.

По мнению Онищенко, коронавирус вернется осенью и будет проявляться зимой.

"Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться. <...> Про те потери, которые мы получили в экономике, я не говорю, для этого есть экономисты, но надо на строго научной основе оценить, что мы получили в результате глубочайшей самоизоляции, особенно пожилого населения. Они вынуждены были находиться в замкнутых пространствах. И так они не особо активны, на работу ходить не надо, но у них был свой ритм жизни", - сказал Онищенко в интервью "Интерфаксу".

По его словам, согласно ряду исследований, "до 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва".

Напомним, что ранее экс-глава Роспотребнадзора заявлял, что второй волны COVID-19 ожидать не стоит.