Россия предположительно сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса не раньше февраля. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", - сказал Мурашко.

Также он отметил, что продолжать носить маску на улице целесообразно, но если рядом нет большого количества людей - необязательно.

"Но, если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска - это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать", - подчеркнул министр.

Мурашко заявил, что "инфекция пока не является полностью фармацевтически управляемой, если появится средство, в котором будем на 100% уверены - как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять".