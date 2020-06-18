В Казани около речного порта троллейбус протаранил легковой автомобиль. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. По данным очевидцев, авария произошла около 7 утра.

Судя по кадрам, ВАЗ оказался на пути общественного транспорта, удар пришелся в правый бок отечественного автомобиля. Информации о пострадавших нет.