В Казани на блогершу, не прилетевшую в Лондон, завели уголовное дело

В Казани на блогершу, которая пообещала жителю Великобритании переехать в Лондон, но так и не сделала этого, завели уголовное дело о мошенничестве.

СМИ сообщают , что подозреваемая в 2019 году познакомилась с жителем Лондона на сайте знакомств, после чего переписывалась с ним вплоть до 2020 года, в том числе, через аккаунт в Instagram с 5 тысячами подписчиков.

Житель Англии переслал ей на банковскую карту 362 тысячи рублей, чтобы та переехала к нему в Лондон. Однако она так и не приехала.

В результате в мае этого года пострадавший обратился в прокуратуру, а в конце мая в МВД было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.