В Казани появится улица, названная в честь протопопа Аввакуума. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Улица будет находиться в Вахитовском районе на участке между улицей Альфреда Халикова и зданием бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме столицы Татарстана. Согласно документу улица будет именоваться "улица Протопопа Аввакума – Протопоп Аввакум урамы".

Протопов Аввакуум Петров - видный религиозный деятель 17 века, писатель и старообрядческий священник. Был сначала соратником, а после - оппонентом патриарха Никона. После церковной реформы был за свою религиозную деятельность сослан и казнен. Прилуцкий молитвенный храм в Казани являлся старообрядческим.