В Казани 30 мая произошло сразу две аварии с участием мотоциклистов.

По данным ГИБДД, в 11.05 36-летний водитель мотоцикла напротив дома №174 по Оренбургскому тракту врезался в "Порш Кайен", за рулем находился 56-летний мужчина. По предварительным данным, мотоциклист не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего произошла авария. Мужчина получил закрытый перелом акромиального конца правой ключицы без смещения.

Немногим позже, в 14.25 на проспекте Победы опрокинулся мотоцикл "Ямаха", ДТП произошло напротив дома №194. По предварительным данным, 24-летний водитель транспортного средства не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате ДТП водитель мотоцикла получил вывих акромиального ключичного сустава. Оба мотоциклиста были в шлемах, уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в соцсетях появилась видеозапись ДТП, в котором в автомобиль с девушками врезалась патрульная машина.