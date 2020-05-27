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Фото Prokazan.ru

В Казани парень на «Лексусе» сбил женщину на пешеходном переходе

27.05.2020, 10:50 165 0 prokazan.ru

В Казани молодой человек на LEXUS RX350 сбил пешехода прямо на зебре. 

По информации ГИБДД, авария произошла напротив дома 10/73 по улице Салимжанова. 45-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехала иномарка. За рулем находился 22-летний молодой человек, по предварительным данным Госавтоинспекции, он превысил скорость. Пострадавшая получила рану подбородка. 

Напомним, накануне в Казани на улице Липатова пьяный мужчина на "УАЗике" сбил сотрудника ДПС и сбежал. Полицейский с тяжелыми травмами находится в больнице. 

ДТП ГИБДД Казань
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