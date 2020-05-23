В Татарстане подтверждено 76 новых случаев COVID-19, все контактные.
20 человек госпитализировано, 56 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 0
- От 18 до 30 – 8
- От 30 до 50 – 31
- От 50 до 60 – 15
- От 60 до 70 – 14
- От 70 до 80 – 5
- От 80 до 90 – 3
- Старше 90 – 0
Свод по городам и районам:
- 1. Казань – 37
- 2. Набережные Челны – 15
- 3. Аксубаевский – 1
- 4. Апастовский – 1
- 5. Арский – 1
- 6. Атнинский – 2
- 7. Высокогорский – 1
- 8. Дрожжановский – 1
- 9. Зеленодольский – 3
- 10. Кайбицкий – 1
- 11. Лаишевский – 3
- 12. Нижнекамский – 5
- 13. Пестречинский – 3
- 14. Спасский – 1
- 15. Тукаевский – 1
На 23 мая в Татарстане зарегистрировано 2697 случаев COVID-19. 10 человек умерло.
Выздоровело 1825 человек, из них 127 за прошедшие сутки.
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