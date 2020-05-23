В Татарстане подтверждено 76 новых случаев COVID-19, все контактные.



20 человек госпитализировано, 56 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0 От 18 до 30 – 8 От 30 до 50 – 31 От 50 до 60 – 15 От 60 до 70 – 14 От 70 до 80 – 5 От 80 до 90 – 3 Старше 90 – 0

Свод по городам и районам:

1. Казань – 37

2. Набережные Челны – 15

3. Аксубаевский – 1

4. Апастовский – 1

5. Арский – 1

6. Атнинский – 2

7. Высокогорский – 1

8. Дрожжановский – 1

9. Зеленодольский – 3

10. Кайбицкий – 1

11. Лаишевский – 3

12. Нижнекамский – 5

13. Пестречинский – 3

14. Спасский – 1

15. Тукаевский – 1



На 23 мая в Татарстане зарегистрировано 2697 случаев COVID-19. 10 человек умерло.

Выздоровело 1825 человек, из них 127 за прошедшие сутки.