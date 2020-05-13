В России снова перенесли сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Ранее предполагалось, что они начнутся с 8 июня. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов, уточнили в ведомстве.

Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Также скорректируют формат ЕГЭ в 11-х классах. Школьникам, не планирующим поступать в вузы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

"ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения", – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется. Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых.