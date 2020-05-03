Прокуратура РТ проверяет информацию о падении скота на ферме под Казанью

Прокуратура РТ проверяет информацию о задержке зарплаты на одной из ферм под Казанью. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Ранее мы сообщали, что на ферме ООО «Овощевод» в селе Айша Зеленодольского района «мрут от голода коровы», кормов нет, а работники с прошлого года не получают зарплату буквально взорвало соцсети.
Проверка комиссии Минсельхоза РТ не подтвердила на этой ферме факты падения скота и отсутствия кормов, о чем писали ранее в интернет-сообществах.
В отношении фермерского хозяйства проводится процедура банкротства, назначен временный управляющий.
В настоящее время по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова проводится проверка информации о не выплате зарплаты сотрудникам фермы. Собираются заявления от работников для обращения в суд на взыскание заработной платы
комментарии
Прошу прощения, а какое дело прокуратуре до дохлой скотины которая является такой же частной собственностью как например кошка, крыска или аквариумная рыбка?
Да, ну и как, кто напомнит - нашли происхождение тех миллиардов которые оказались на квартире у полковника Захарчено?