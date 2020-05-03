Жительница Казани застряла в США из-за коронавируса

Прилетевшая в гости к младшей сестре жительница Казани Зульфия Максутова не может вылететь обратно на родину. Историю о том, как она застряла в США, Зульфия изложила на своей странице «ВКонтакте»

«Сначала мне не верилось, что надолго. Была уверена, что к маю границы откроют. Май наступил. Россия все еще держит границы закрытыми. Сегодня меняли билет. Уже в третий раз. Получается это мой 4 обратный билет», - написала она.

Как рассказала Максутова, не она одна оказалась заложницей ситуации с коронавирусом. По словам жительницы Казани, в США застряло много татарстанцев. Кто-то из них приехал погостить, кто-то – работать, а кто-то – рожать.

Максутова написала, что из США вывозят только жителей Москвы и Санкт-Петербурга, и сообщила, что к татарам обратился представитель Татарстана в российском посольстве в Вашингтоне Роберт Галиуллин.

«Он сам по собственной инициативе собирал списки застрявших татарстанцев. Общалась с ним несколько раз по нашей ситуации. Впечатления очень положительные. Помогает татарстанцам зарегистрироваться на московские вывозные рейсы. В первую очередь идут пожилые люди, мамочки с детьми, у кого есть проблемы со здоровьем. Для меня это даже непривычно, если честно. Как-то привыкла, что представители госструктур оторваны от народа», — поделилась девушка, добавив, что очень надеется, что «Татарстан отправит за нами голубой вертолетик».